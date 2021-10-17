Посол РФ в Лондоне: Москва поможет Великобритании преодолеть газовый кризис

Посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил, что Москва готова помочь Великобритании в преодолении газового кризиса. Он напомнил, что Соединенное Королевство закупает голубое топливо по большей части у Норвегии, при этом доля «Газпрома» составляет около 3%.

«Конечно, если будет возможность, мы придем на помощь, мы сделаем все возможное, чтобы облегчить условия, которые сейчас создали настоящий кризис», — заявил Келин в интервью BBC.

Впрочем, российский посол подчеркнул, что улучшение отношений между державами возможно лишь в том случае, если Лондон откажется от агрессивной риторики и враждебных шагов в адрес Москвы.

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«Заявления британских министров о том, что Россия является противником и что Россию надо сдерживать, не способствуют этому [улучшению отношений — прим. ред.]», — отметил Келин.

Тем не менее стороны готовы сотрудничать друг с другом по ряду мировых проблем, включая борьбу с изменением климата, констатировал дипломат. Это подтверждает намерение российской делегации посетить 26-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26). Мероприятие пройдет в Глазго в конце октября — начале ноября.

За последнее время цены на газ в Европе побили исторические рекорды — 6 октября фьючерсы достигли $1937 за тысячу кубометров. На этом фоне Великобританию захлестнул топливный кризис — из-за нехватки водителей горючее на автозаправочные станции были вынуждены подвозить военные.