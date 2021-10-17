Посол России в Лондоне подтвердил техническую готовность «СП-2» к вводу в эксплуатацию

Газопровод «Северный поток — 2» полностью готов к запуску, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.

По его словам, сейчас все упирается исключительно в решение Германии.

«Как только это произойдет, конечно, поставки газа будут осуществляться по этому трубопроводу», — сказал он.

Вместе с тем дипломат добавил, что Россия не в состоянии увеличить объемы поставляемого в Европу газа через ГТС Украины. Это обусловлено устаревшим оборудованием, которое за весь срок своей службы ни разу не модифицировалось.

Ранее стало известно, что обе нитки газопровода «Северный поток — 2» полностью закончены. Сейчас энергетический проект проходит стадию сертификации.