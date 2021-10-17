Путин дал американской журналистке Гэмбл закулисный совет

Лидер Российской Федерации Владимир Путин мило пообщался с американской журналисткой Хэдли Гэмбл в закулисье перед заседанием форума «Российская энергетическая неделя», сообщили журналисты телеканала «Россия-1».

Появились кадры общения российского президента с сотрудником американских СМИ. Журналисты «России-1» засняли, как Путин подошел к Гэмбл и поприветствовал ее. Американка в ответ сделала главе государства комплимент, что он отлично выглядит. Затем она поинтересовалась у Путина, не замерз ли он и как себя чувствует. Гэмбл объяснила, что прилетела в Российскую Федерацию из Абу-Даби и погода показалась ей холодной. Так, получившая ранее от Путина комплимент журналистка успела полюбезничать с ним за кулисами, передает ФАН.

«В Сибири у нас говорят, что сибиряки — не те, кто мороза не боятся, а те, кто тепло одеваются», — с улыбкой дал совет глава РФ.

Беседа на форуме спровоцировала бурные дискуссии. Американская журналистка, которая выступала в качестве модератора, вела себя довольно назойливо, не спросив у своего собеседника про поставки газа в страны Европы. Президент РФ проявил терпение и сделал ей комплимент. Однако Путин добавил, что уже отвечал на этот вопрос, а она будто бы не услышала его. Лидер страны отметил, что его не затруднит повторить снова: Москва не сокращает поставки голубого топлива в Евросоюз.

Ранее российский президент в беседе с представителем СМИ Соединенных Штатов рассказал, как он оценивает ситуацию на Ближнем Востоке и заботит ли его уход американских войск из Афганистана. Путин добавил, что также предпочитает не отвечать на вопросы о своем преемнике.