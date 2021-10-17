В Кабуле анонсировали визит экс-президента Афганистана Карзая в Москву

Экс-президент Афганистана Хамид Карзай и глава Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла приглашены на консультации в «московском формате», сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Кабуле.

Абдулла и Карзай отправятся на встречу в российскую столицу, которая запланирована на 20 октября. Вместе с ними «московский формат» могут посетить представители «Талибана»1 (террористическая группировка, запрещенная в РФ).

«Абдулла и Карзай, а также представители талибов отправятся на переговоры в Москву», — говорится в сообщении.

Ранее талибы заявили о восстановлении в Афганистане монархического режима спустя почти 50 лет после его свержения. Речь идет о реставрации конституции Заир-Шаха — последнего монарха страны.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации