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«Стерильность» иммунитета может повлиять на вероятность заражения коронавирусом

«Стерильность» иммунитета может повлиять на вероятность заражения коронавирусом

Профессор МГУ Сергей Царенко перечислил основные факторы риска заражения коронавирусной инфекцией при наличии иммунитета к COVID-19. По его словам, это зависит от «стерильности» или «нестерильности» иммунитета.

«Стерильный» иммунитет возникает у переболевших COVID-19 и в результате вакцинации от коронавирусной инфекции, считает ученый. Люди с таким видом иммунитета обладают большим количеством антител, способствующих профилактике заболевания.

«Если по тесту BAU в организме свыше 150 единиц, шансы заболеть ковидом очень низкие. Но если уровень антител меньше, лучше вакцинироваться», — подчеркнул Царенко в ходе своего выступления на съезде федерации анестезиологов и реаниматологов в Москве.

Пациенты с «нестерильным» иммунитетом обладают меньшим количеством антител. Они могут заболеть COVID-19 в легкой или средней форме, подытожил профессор.

Вакцинация — один из наиболее эффективных способов формирования иммунитета к коронавирусной инфекции. В России данная процедура проводится бесплатно с применением препаратов отечественного производства, подтвердивших свою безопасность. Как сообщалось ранее, российская вакцина для детей может получить название «Спутник М». Она разработана специалистами Центра имени Н.Ф. Гамалеи.