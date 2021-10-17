Дмитрий Песков предложил подготовить фундамент для встречи «нормандской четверки»

Кто-то должен подготовить основу и выполнить домашнее задание для проведения саммита «нормандского формата», уверен пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

Представитель Кремля сделал заявление на фоне переговоров внутри формата. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель беседовали с украинским лидером Владимиром Зеленским 11 октября. Аналогичные переговоры у политиков из Евросоюза также состоялись с Путиным. В разговоре между Зеленским, Макроном и Меркель стороны указали на готовность продолжить прикладывать усилия для урегулирования внутри «четверки».

«Чтобы собираться главам государств, все-таки нужно, чтобы кто-то сделал домашнюю работу и подготовил какой-то фундамент. Вот министры сначала соберутся и поймут, фундамент прощупывается или не прощупывается», — подчеркнул Песков на канале «Россия-1».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров оценил перспективы «нормандского формата». По словам министра, они будут зависеть от выполнения Киевом Минских соглашений.