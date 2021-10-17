Пушков: Запад пытается навязать России «комплекс вины» за газовый кризис

Пытаясь навязать России чувство вины за газовый кризис в Европе, Запад ведет «двойной счет», поскольку совершенно не стесняется использовать различные экономические инструменты в политических интересах. Такое мнение в Telegram-канале выразил российский сенатор Алексей Пушков.

Эксперт напомнил, как на форуме «Российская энергетическая неделя» ведущая американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл буквально забрасывала президента РФ Владимира Путина «настырными вопросами» о том, использует ли государство энергию как оружие.

«Как вы можете заставить Европу поверить в то, что вы — надежный газовый партнер, когда вы не поставляете эту энергию по газопроводам?» — отметила Гэмбл.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Путин возразил, что Москва, напротив, нарастила поставки газа в Европу на 15%, в свою очередь «Газпром» — на 10%. По его словам, РФ готова увеличить экспорт еще, если об этом попросят европейские потребители.

«Никто ничего не хочет слушать и слышать, все только настроены обвинять в чем-то Россию», — посетовал российский лидер.

При этом, по словам Пушкова, западные страны зачастую сами превращают экономику в «политическое оружие».

«Запад делает это, блокируя поставки нефтедобывающего и другого оборудования, финансовые кредиты и многое другое в рамках масштабных экономических санкций против России. Как всегда, у них двойной счет: им можно, нам — нельзя», — рассуждает сенатор.

пресс-служба Алексея Пушкова /

По мнению Пушкова, при решении газовых вопросов России следует учитывать, прежде всего, собственные интересы, поскольку это ее право «как продавца и суверенного государства».

«От всепрощенчества к нам лучше относиться не будут — на мировой арене его не ценят. Румыния в 2019 году присоединилась к противникам “Северного потока — 2”, пытавшимся помешать его сооружению. Теперь там хотят покупать больше газа у России. Такие вопросы — всегда предмет переговоров», — заверил политик.

В пример сенатор привел действия Китая, против которого Австралия при поддержке США развязала ожесточенную кампанию из-за пандемии коронавируса. Пекин пообещал ввести санкции на австралийский сельскохозяйственный экспорт (составляет около 40% всего экспорта).

«Не должен ли возможный контрагент, играя в политические игры, знать, что у этих игр могут быть и будут последствия? Если этого не учитываете вы, тогда не учитывают вас. <…> Позиция Австралии изменилась. Причем меньше уважать Китай от этого не стали. Скорее, напротив. Выводы очевидны», — резюмировал Пушков.

Подробнее о том, что говорил Владимир Путин на Российской энергетической неделе, читайте в нашей статье.