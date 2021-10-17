Защитник «Спартака» Илья Кутепов уйдет из клуба в 2022 году

«Спартак» не планирует продлевать контракт с чемпионом России по футболу сезона-2016/17 Ильей Кутеповым.

Илья Кутепов уйдет из «Спартака» летом 2022 года, если не согласится на существенное понижение зарплаты. Об этом информирует издание «Спорт-Экспресс». В настоящее время Кутепов получает в «Спартаке» порядка 2,3 миллиона евро в год. В этом сезоне защитник провел за московский клуб два матча и не отметился результативными действиями. В «Спартаке» информацию о возможном уходе игрока пока не комментировали.

Кутепов является воспитанником академии имени Юрия Коноплева. В составе «Спартака» защитник выигрывал чемпионат и Суперкубок России. Футболист красно-белых принимал участие в ЧМ-2018. Кутепов сыграл за сборную России все пять матчей планетарного первенства, которое впервые в истории прошло на территории РФ.