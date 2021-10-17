Отношения между Украиной и странами коллективного Запада не такие уж и прочные, заявил американский обозреватель Кеннет Рапоза в своей статье для Forbes.

По его словам, американские бизнесмены сталкиваются с серьезными проблемами из-за распространенной коррупции во всех ветвях украинской власти. Вместе с тем нестабильность в государстве создают регулярные разборки между политическими элитами Украины. Все это выводит из себя истеблишмент Вашингтона.

«Но виновата в этом не только Украина. В определенном смысле ее бросили на съедение волкам. Ее союзники не такие уж и близкие», — написал он.

Вместе с тем журналист добавил, что раньше по-настоящему близким союзником Украины была Россия. Однако в текущий реалиях отношения с Москвой, кажется, испорчены кардинальным образом.

Киев однозначно рассчитывал на всецелую поддержку Запада, однако тут возникли проблемы. В частности, с позицией США по «Северному потоку — 2». Белый дом дал Германии полную свободу на реализацию газопровода, что, безусловно, сыграло в пользу России, а не Украины, резюмировал Кеннет Рапоза.

Стоит отметить, что строительство «Северного потока — 2» полностью закончено. Сейчас газопровод проходит процесс сертификации.