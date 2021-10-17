Сына экс-советника премьера Сомали задержали по подозрению в убийстве британского депутата

Али Харби Али был задержан сотрудниками правопорядка по подозрению в убийстве депутата парламента Великобритании Дэвида Амесса.

Выходца из Сомали задержали после того, как тот нанес Амессу 17 ножевых ранений во время приема в городе Ли-он-Си, графстве Эссекс. Сотрудники полиции провели обыск в доме, где ранее проживал подозреваемый. Также обыски прошли по трем лондонским адресам, где жил или временно останавливался злоумышленник.

Власти назвали убийство депутата терактом. Полицейские считают, что мужчина действовал в одиночку. Мотивом поступка молодого человека может быть поддержка «исламского экстремизма». Следователи сообщают, что ранее он уже высказывал радикальные взгляды. Подозреваемый проживал в дорогом и престижном районе Лондона, а его отец ранее являлся премьер-министром Сомали.

«Я травмирован произошедшим. Я не ожидал ничего подобного и даже не мог себе такого представить», — заявил отец подозреваемого Харби Али Куллане.

Амесс был членом парламента более 35 лет. Также он был глубоко верующим католиком и выступал против абортов и однополых браков.