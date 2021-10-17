Власти Красноярского края намерены ввести QR-коды на фоне COVID-19 c 1 ноября

Обязательная система допуска людей по QR-кодам в ряд общественных мест вводится властями Красноярского края c 1 ноября. Данное решение было принято в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Постановление затронет культурные учреждения. QR-коды будут будут вводиться для посещения кино, театров, а также различных спортивных мероприятий. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Красноярского края Алексей Подкорытов в беседе с телеканалом «Енисей».

«С первого ноября для того чтобы наши работодатели, наши учреждения подготовились к введению этих мероприятий. К первому ноября эти решения будут выполнены», — рассказал Подкорытов.

Российские медики напоминают, что вакцинация является одним из эффективнейших механизмов в борьбе с коронавирусной инфекцией. Список медицинских организаций, в которых можно сделать прививку, опубликован на сайте регионального министерства здравоохранения.