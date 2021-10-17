Посольство РФ в Албании подтвердило гибель четырех туристов в отеле

Российское посольство в Тиране подтвердило информацию о гибели четырех человек с гражданством РФ в отеле в Албании. Как говорится в сообщении дипмиссии, опубликованном в воскресенье в Telegram-канале МИД России, ведомство рассчитывает на проведение тщательного расследования случившегося.

«Посольство России в Албании подтверждает факт гибели четырех российских граждан (Наталия Буренкова, Сергей Буренков, Екатерина Буренкова и Никита Белоусов) в отеле в районе г. Кавая. Консульский отдел посольства находится в постоянном контакте с правоохранительными органами страны и выясняет обстоятельства произошедшего», — отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства.

В МИД также отметили, что родственники погибших были извещены о случившемся. Теперь предстоит репатриация тел на родину.

Как писало издание Albanian Daily News со ссылкой на местные правоохранительные органы, четырех россиян нашли мертвыми в сауне отеля в деревне Керрет. По предварительным данным, причиной трагедии стала асфиксия — туристы задохнулись. Вечером того же дня в посольстве России в Албании заявляли, что начали выяснять подробности инцидента.

Ранее СМИ сообщили о возможном убийстве российских туристов в Албании.