Сатановский назвал "реваншизмом" новую оборонную стратегию Японии

Россия должна начать подготовку к войне с Японией из-за новой оборонной стратегии премьер-министра страны Фумио Кисиды. Об этом сообщил политолог Евгений Сатановский в своем Telegram-канале.

Эксперт напомнил недавнее заявление японского лидера, в котором он говорит о необходимости начать подготовку к боевым действиям. Страна должна быть готова нанести упреждающие удары по военным объектам потенциального противника. Слова премьер-министра Японии можно расценивать, как знак того, что Токио полным ходом готовится к войне с Россией. Политолог назвал новую оборонную стратегию Кисиды — реваншизмом.

«Реваншизм — страшная сила, особенно контролируемый извне. Тем более Япония в войну была не просто союзником Третьего рейха, но совершила такое количество военных преступлений и ответственна за смерть стольких десятков миллионов людей в Азии, что этого ей жители оккупированных ею стран и территорий вовек не забудут», — пишет Сатановский.

Политолог также отметил, что японская армия весьма мощная. Она обладает достаточным количеством сил, чтобы развернуть полномасштабную войну на Дальнем Востоке.

