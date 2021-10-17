Журналист Мамонтов: глубинные свойства украинцев помогут им в свержении Зеленского

Глубинные свойства народа Украины могут поспособствовать свержению власти главы государства Владимира Зеленского, рассказал генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов.

Соответствующим заявлением он поделился в интервью изданию «Украина.ру». По словам журналиста, любой гражданин Украины, которого «подозревают» в хорошем отношении к Российской Федерации, должен быть готов к давлению и угрозам. Местные жители запуганы и опасаются высказываться против власти Зеленского ради будущего их детей, подчеркнул эксперт.

«Я бы не назвал это протестным потенциалом, это глубинное, свойство в том числе и украинской нации…Если они убедятся в том, что власть на стороне не тех, кто сейчас в Киеве сидит, как только они поймут, что сила на стороне других, они волшебным образом изменятся…Если внезапно окажется что у тех прохиндеев, которые захватили Украину, нет сил удерживать власть, и они не "Акеллы", которые не только промахнулись, но и вообще не выходили на охоту, все поменяется», — отметил Мамонтов.

Таким образом он описал сценарий возможного свержения власти Зеленского на Украине, отметив, что гражданам страны в этом помогут их глубинные свойства.

Помимо этого, он также процитировал одного из своих коллег-журналистов, который заявил, что пропагандистское давление украинской верхушки можно было бы преодолеть за два года работы с обычным населением.

Ранее политолог Богдан Безпалько рассказал, что Украину невозможно принудить к миру в Донбассе. Однако, по его словам, есть сценарий, при котором ситуация в регионе урегулируется — полная ликвидация государства.