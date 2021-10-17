Гидра с электростанциями. Украина готова оставить без воды полмиллиона молдаван

Уровень воды в Днестре — главной водной артерии Молдавии — стремительно снижается. Однако виной тому не столько глобальное потепление, сколько строительство в соседней Украине шести гидроэлектростанций, утверждают эксперты аналитического портала RuBaltic.

Впервые на эту проблему экологи обратили внимание еще в 2016 году. Они указали, что Днестр неизбежно мелеет, в результате чего жители республики рискуют вообще остаться без воды. Сегодня же состояние реки оценивается как катастрофическое.

По словам экспертов, главная причина бедственного положения Днестра кроется в хозяйственной деятельности Украины, которая активно реализует проект «Укргидроэнерго» по строительству плотин в верхнем течении водной артерии.

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Около 70% объемов воды в Днестре формируется в верховьях реки — на украинских Карпатах, однако затем Киев забирает себе 100% этого ресурса на ГЭС в Новоднестровске. С одной стороны это позволяет государству производить электроэнергию, с другой — подвергает экосистему артерии серьезному экологическому стрессу.

Поскольку гидрографическая система Молдавии на 80% зависит от Днестра, экологи опасаются, что порядка 500 тыс. граждан останутся без воды в необходимом объеме и будут вынуждены искать новое место для жилья. В этой связи специалисты просят Украину отказаться от проекта.

«Вся речная экосистема у ГЭС в Новоднестровске оказалась в упадке — река стала умирать, мелеть, атрофироваться. И это не интересует украинских энергетиков. Это самая большая трагедия. Их беспокоит лишь выгода от производства электроэнергии», — посетовал глава управления гидрологии Государственной метеорологической службы Молдавии Валерий Казаку.

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Несмотря на то, что украинские аналитики признают пагубное влияние проекта на Днестр, строительство каскада из шести ГЭС продолжается. В августе этого года была введена в эксплуатацию четвертая турбина гидроэлектростанции.

При этом, согласно международному праву, воды Днестра принадлежат как Киеву, так и Кишиневу. Однако новоиспеченные молдавские власти во главе с президентом Майей Санду до сих пор не сделали ничего для защиты своей главной водной артерии.

На встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в январе 2021 года этот вопрос обсуждался лишь «на уровне дискуссии». Никаких гарантий того, как ситуация будет развиваться в дальнейшем, получено не было.

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Причем, по утверждению авторов статьи, их быть и не могло, потому что Санду куда больше интересует личный пиар и публичная демонстрация того, что она «выводит Молдавию из изоляции». Именно поэтому угроза экологической катастрофы в Молдавии велика как никогда, посетовали в издании.

«Нет серьезных оснований считать, что нынешняя власть Молдовы окажет необходимое сопротивление планам Украины, а значит, необходимо привлечение как можно более широкого международного внимания к этой проблеме», — убеждены аналитики.

В конце января Санду пообещала, что в скором времени попросит ЕС оценить влияние на окружающую среду попытки Украины расширить Днестровский гидроэнергетический комплекс. В то же время Киев претендует на 20 гектаров молдавской территории на берегу возле второго каскада ГЭС. По этой причине некоторые молдавские политики опасаются, что Санду может полностью отдать этот регион украинским коллегам.