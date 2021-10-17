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Гидра с электростанциями. Украина готова оставить без воды полмиллиона молдаван

Гидра с электростанциями. Украина готова оставить без воды полмиллиона молдаван

Уровень воды в Днестре — главной водной артерии Молдавии — стремительно снижается. Однако виной тому не столько глобальное потепление, сколько строительство в соседней Украине шести гидроэлектростанций, утверждают эксперты аналитического портала RuBaltic.

Впервые на эту проблему экологи обратили внимание еще в 2016 году. Они указали, что Днестр неизбежно мелеет, в результате чего жители республики рискуют вообще остаться без воды. Сегодня же состояние реки оценивается как катастрофическое.

По словам экспертов, главная причина бедственного положения Днестра кроется в хозяйственной деятельности Украины, которая активно реализует проект «Укргидроэнерго» по строительству плотин в верхнем течении водной артерии.

«Это трагедия». Как Украина наживается на обмельчании Днестра вопреки просьбам Молдавии
wikipedia.org  / Zysko Serhii / CC BY-SA 4.0

Около 70% объемов воды в Днестре формируется в верховьях реки — на украинских Карпатах, однако затем Киев забирает себе 100% этого ресурса на ГЭС в Новоднестровске. С одной стороны это позволяет государству производить электроэнергию, с другой — подвергает экосистему артерии серьезному экологическому стрессу.

Поскольку гидрографическая система Молдавии на 80% зависит от Днестра, экологи опасаются, что порядка 500 тыс. граждан останутся без воды в необходимом объеме и будут вынуждены искать новое место для жилья. В этой связи специалисты просят Украину отказаться от проекта.

«Вся речная экосистема у ГЭС в Новоднестровске оказалась в упадке — река стала умирать, мелеть, атрофироваться. И это не интересует украинских энергетиков. Это самая большая трагедия. Их беспокоит лишь выгода от производства электроэнергии», — посетовал глава управления гидрологии Государственной метеорологической службы Молдавии Валерий Казаку.

«Это трагедия». Как Украина наживается на обмельчании Днестра вопреки просьбам Молдавии
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Несмотря на то, что украинские аналитики признают пагубное влияние проекта на Днестр, строительство каскада из шести ГЭС продолжается. В августе этого года была введена в эксплуатацию четвертая турбина гидроэлектростанции.

При этом, согласно международному праву, воды Днестра принадлежат как Киеву, так и Кишиневу. Однако новоиспеченные молдавские власти во главе с президентом Майей Санду до сих пор не сделали ничего для защиты своей главной водной артерии.

На встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в январе 2021 года этот вопрос обсуждался лишь «на уровне дискуссии». Никаких гарантий того, как ситуация будет развиваться в дальнейшем, получено не было.

«Это трагедия». Как Украина наживается на обмельчании Днестра вопреки просьбам Молдавии
Народные новости  / wikipedia.org / European People's Party / CC BY 2.0 / president.gov.ua / Офис Президента Украины

Причем, по утверждению авторов статьи, их быть и не могло, потому что Санду куда больше интересует личный пиар и публичная демонстрация того, что она «выводит Молдавию из изоляции». Именно поэтому угроза экологической катастрофы в Молдавии велика как никогда, посетовали в издании.

«Нет серьезных оснований считать, что нынешняя власть Молдовы окажет необходимое сопротивление планам Украины, а значит, необходимо привлечение как можно более широкого международного внимания к этой проблеме», — убеждены аналитики.

В конце января Санду пообещала, что в скором времени попросит ЕС оценить влияние на окружающую среду попытки Украины расширить Днестровский гидроэнергетический комплекс. В то же время Киев претендует на 20 гектаров молдавской территории на берегу возле второго каскада ГЭС. По этой причине некоторые молдавские политики опасаются, что Санду может полностью отдать этот регион украинским коллегам.

Гидра с электростанциями. Украина готова оставить без воды полмиллиона молдаван
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