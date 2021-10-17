Песков не сомневается, что Путин будет ревакцинироваться от COVID-19

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что не сомневается в решении президента РФ Владимира Путина пройти процедуру ревакцинации.

Повторная прививка Путина от коронавирусной инфекции будет зависеть от советов медицинских специалистов, заявил пресс-секретарь президента. Как заверил Песков, пока у главы государства сохраняется высокий уровень антител.

«Я не сомневаюсь в этом. В данном случае все зависит от совета специалистов. Президент говорил неоднократно, что у него очень высокий уровень титров, и думаю, что вот с учетом уровня титров и рекомендаций медиков он примет решение», — отметил он.

Напомним, ревакцинация позволяет усилить защитные свойства организма против COVID-19. Третий укол препарата от коронавируса уже получили 1,8 млн россиян. Об этом сообщили в Минздраве РФ.