Песков указал на трудности в выстраивании диалога между Путиным и Зеленским

Президент России Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский ведут раздельные переговоры при общении с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном. С таким заявлением выступил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Коммуникация между президентами Украины и России обусловлена «нормандским форматом». Он предполагает общение между Путиным, Зеленским, Макроном и Меркель в связи с необходимостью разрешения ситуации в Донбассе. Пресс-секретарь подчеркнул, российский и украинский лидер общаются с немецкой и французской стороной по отдельности. Представитель Кремля дал комментарий «России-1».

«Понимаете, очень сложно говорить с господином Зеленским. Господин Зеленский, например, упорно называет Россию участником конфликта на юго-востоке страны. Это не так. Ну, это не так», — объяснил сложности в общении двух лидеров Песков.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не исключил встречу Путина и Зеленского вне «нормандской четверки». По словам дипломата, Киев дожидается сигнала по этому вопросу от Москвы.