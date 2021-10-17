Найденные мертвыми в Албании туристы из РФ могли стать жертвами убийства

Полиция считает, что туристы из России, которых нашли мертвыми в сауне албанского отеля, могли быть убиты.

Сотрудники правоохранительных органов сообщают, что туристы ничего не употребляли по возвращении из города Охрид, а гибель от удушья маловероятна. При обыске места происшествия не удалось обнаружить ничего из того, что могло бы вызвать асфиксию. Криминалисты считают, что речь может идти об убийстве, однако делать какие-либо определенные выводы пока что нельзя.

Вечером 15 октября тела четырех туристов обнаружили в сауне отеля в поселке Керрет округа Кавая. Все погибшие при невыясненных обстоятельствах являлись гражданами России и были родственниками. В Албанию семейство приехало неделю назад. Администратор гостиницы сообщил, что на территории отеля они появились примерно за час до инцидента.