Депутат Госдумы Дмитрий Певцов высоко оценил введение в России Дня отца

Введение в России нового праздника — Дня отца — поможет возродить русские ценности, уверен первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, актер театра и кино Дмитрий Певцов.

Парламентарий считает, что внедренные в стране западные ценности привели к тому, что люди перестали хотеть семью и детей. Именно поэтому в России необходимо «возродить русскую идею», добавил он.

«Нежелание иметь детей в принципе, не важно, мужчина это или женщина, идет из идеологии потребления, в которой мы живем уже 30 лет. Пришла она к нам из англо-саксонского мира и не имеет никакого отношения к русской мысли, к русскому сердцу, к русскому миру. День отца — это хорошо и вдвойне хорошо, что это предложил президент РФ», — объяснил Певцов в беседе с URA.RU.

Учрежденный президентом России Владимиром Путиным День отца будет отмечаться каждое третье воскресенье октября. Новый праздник создан в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей.