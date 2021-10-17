«Пустая пропаганда». Политолог Джаралла оценил казачью браваду главкома армии Украины

Постоянно предупреждая об угрозе «российской агрессии», украинские чиновники пытаются скрыть серьезные проблемы в собственных ведомствах и министерствах, однако местные жители уже давно раскусили их «пустую пропаганду». Об этом корреспонденту «Политики Сегодня» рассказал крымский политолог Владимир Джаралла.

Так он прокомментировал утверждение главнокомандующего ВС Украины Валерия Залужного о том, что однажды страна сможет восстановить суверенитет над своей территорией. Причем в этом Киеву, по его словам, поможет «казацкая кровь».

«Защитники и защитницы Украины восьмой год подряд сдерживают российскую агрессию. Мы стали надежным щитом Европы. Казацкая и повстанческая кровь в наших жилах ведет нас только вперед — к Победе», — говорится в сообщении Генштаба ВСУ в Facebook.

mil.gov.ua / Міністерство оборони України

Залужный добавил, что все военнослужащие доказали свою любовь к Украине, проявив готовность «проливать за нее кровь и отдавать жизни».

Однако Джаралла предположил, что столь вдохновенные речи украинского военачальника выдают лишь неспособность решать назревшие в подконтрольном ему ведомстве проблемы.

«Когда главнокомандующий ВСУ начинает заниматься пустой пропагандой, у меня нет никаких сомнений, что через некоторое время мы узнаем о коррупционных схемах в ведомстве, которые тесно будут связаны с этим человеком. Потому что это традиционная схема управления на Украине: приходить на должность и смотреть, сколько успеешь взять до того, как тебя снимут», — объяснил собеседник издания.

«Ложный» дух казачества

Попытка Залужного взбудоражить «казацкую кровь» в своих подопечных неслучайна. Мысль о том, что украинцы — это потомки запорожских казаков, уже давно продвигается киевскими властями как исторический факт, хотя на самом деле является очередным национальным мифом.

Федеральное агентство новостей / Наталья Макеева

На днях к «духу казачества» апеллировал и президент Украины Владимир Зеленский. Поздравляя военнослужащих с днем защитника 14 октября, он связал этот праздник с традициями казацкой вольницы.

«Этот всенародный праздник вобрал в себя глубинные исторические традиции украинцев и неразрывно соединился с праздником Покрова и Днем Украинского казачества», — говорилось в тексте его обращения.

Зеленский призвал помнить об этой традиции и черпать из «несокрушимого и непокоренного казацкого духа» вдохновение для развития «современной и крепкой Украины».

president.gov.ua / Офис Президента Украины

В далеком прошлом День Покрова Пресвятой Богородицы действительно был войсковым праздником Запорожского казачьего войска. Однако его основная идея заключалась в том, чтобы утвердить не идею «украинской независимости», а казачьего единства.

В этой связи памятный день отмечают и на Дону, и на Кубани — то есть во всех исторических казачьих войсках Российской Империи. Ведь в 1791 году настоящие потомки запорожских казаков переселились на Кубань под предводительством казачьих атаманов Захария Чепеги и Антона Головатого. Там же они совместно с донскими казаками образовали Кубанское казачье войско.

wikipedia.org / Alexey Komarov / CC BY 3.0

Впрочем, в Киеве предпочитают опускать эти детали, поскольку памятная дата им нужна лишь для того, чтобы притянуть за уши связь между казаками и столь же «гордыми и свободолюбивыми» украинцами.

К слову, с 1947 года Праздник Покрова отмечают и националисты — правда, речь идет о дне Украинской повстанческой армии (экстремистская организация, запрещенная на территории РФ). В отличие от умеренного национализма радикалы пытаются привязать казачество к бандеровцам и прочим украинским фашистам. Причем и первых, и вторых объединяет лишь противостояние по отношению к России.

Однако любые попытки записать всех граждан страны в казаки истинными представителями казачества воспринимаются не иначе, как самозванством. Это подтверждается и тем, что «казачьей» на Украине именуется лишь одна пограничная рота, куда входит пара десятков человек. К сравнению в Народной милиции ЛНР есть целый казачий полк и казачьи территориальные батальоны.

Федеральное агентство новостей / Петр Александров

Войне быть?

Так или иначе, подобные «трескучие фразы» о вражеской России постепенно утрачивают свое влияние среди простых местных жителей, не сомневается Джаралла. Лучшим аргументом становится посещение украинцами сельскохозяйственных югов страны — Краснодара, Ставрополья и Ростовской области.

«Когда граждане Украины посещают Россию, их впечатления от страны исключительно позитивные. Вся лживая пропаганда немедленно рассыпается, не говоря уже о культурном аспекте, когда они понимают, что оказались в родной среде. Они видят каждый возделанный участок земли, как развиваются все населенные пункты. Для них это становится важным и главным пояснением того, что такое современная Россия», — рассуждает политолог.

Джаралла выразил надежду на то, что все те, кто разжигает рознь между украинским и российским народами, рано или поздно «получат по заслугам», а простые люди «смогут преодолеть эту беду».

Федеральное агентство новостей / pixabay.com

В начале сентября Зеленский не исключил начала войны с Россией, однако назвал такой сценарий «наибольшей ошибкой» для Москвы. По его словам, любая агрессия с ее стороны положит конец «соседству России, Украины, Белоруссии».

В свою очередь советник главы офиса президента Алексей Арестович подтвердил, что Украина может пойти в наступление, но для этого «должны сложиться экстраординарные условия». В частности, это произойдет в том случае, если Москва «не оставит выбора» Киеву.

Однако Россия неоднократно заявляла, что не только не собирается нападать на Украину, но считает важным помочь ей разрешить конфликт в Донбассе. При этом все утверждения о пресловутой «агрессии» попросту используются киевскими властями как повод разместить вблизи ее границ больше военной техники НАТО.

«Все прекрасно понимают, что Россия ни на кого не собирается нападать. Это просто чушь, бред собачий! Российская угроза — это выдумка тех, кто хочет нажиться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции, и это для всех очевидно, для лидеров ведущих стран Европы это абсолютно очевидно», — отмечал Владимир Путин в 2019 году.



Конфликт на востоке Украины длится с 2014 года. Боевые действия ведутся на территории Донецкой и Луганской областей между ВСУ и вооруженными формированиями ополченцев непризнанных республик. Россия не считает себя стороной конфликта.