Володин на примере Горбачева объяснил необходимость отзыва Нобелевской премии мира

Необходимо разработать процедуру отзыва Нобелевской премии, уверен депутат Госдумы Вячеслав Володин. Политик привел в пример экс-президента СССР Михаила Горбачева, который стал лауреатом Нобелевки, но затем его политический курс привел к «крупнейшей геополитической катастрофе ХХ века», пояснил депутат.

В 2021 году награду присудили филиппинской журналистке Марии Ресса и главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову. Он стал первым гражданином в современной истории России, удостоившимся Нобелевской премии мира.

Володин отметил, что лауреатов для награждения в этой сфере определяют по довольно размытым критериям. Парламентарий высказался в своем Telegram. В качестве примера депутат напомнил о вручении награды Горбачеву и его ответственности за распад Советского Союза.

«Республики, входившие в состав которого и ставшие суверенными государствами, до сегодняшнего дня переживают его (распада СССР. — Прим. ред.) разрушительные последствия. За какой "мирный процесс" ему вручили премию?» — поинтересовался Вячеслав Володин.

Ранее в королевской шведской академии наук объявили лауреатов Нобелевской премии по экономике. Ими стали канадско-американский специалист Дэвид Кард, а также американцы Джошуа Ангрист и Гвидо Имбенс.