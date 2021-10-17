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Володин на примере Горбачева объяснил необходимость отзыва Нобелевской премии мира

Володин на примере Горбачева объяснил необходимость отзыва Нобелевской премии мира

Необходимо разработать процедуру отзыва Нобелевской премии, уверен депутат Госдумы Вячеслав Володин. Политик привел в пример экс-президента СССР Михаила Горбачева, который стал лауреатом Нобелевки, но затем его политический курс привел к «крупнейшей геополитической катастрофе ХХ века», пояснил депутат.

В 2021 году награду присудили филиппинской журналистке Марии Ресса и главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову. Он стал первым гражданином в современной истории России, удостоившимся Нобелевской премии мира.

Володин отметил, что лауреатов для награждения в этой сфере определяют по довольно размытым критериям. Парламентарий высказался в своем Telegram. В качестве примера депутат напомнил о вручении награды Горбачеву и его ответственности за распад Советского Союза.

«Республики, входившие в состав которого и ставшие суверенными государствами, до сегодняшнего дня переживают его (распада СССР. — Прим. ред.) разрушительные последствия. За какой "мирный процесс" ему вручили премию?» — поинтересовался Вячеслав Володин.

Ранее в королевской шведской академии наук объявили лауреатов Нобелевской премии по экономике. Ими стали канадско-американский специалист Дэвид Кард, а также американцы Джошуа Ангрист и Гвидо Имбенс.