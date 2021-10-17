Патологоанатом Эдигер рассказал о заболеваниях, которые можно определить по запаху

Некоторые заболевания обладают характерным запахом, который бывает сложно уловить обычному человеку. Об этом рассказал врач-патологоанатом Александр Эдигер.

По словам специалиста, специфический аромат может наблюдаться у тех, кто страдает болезнями печени. Также особенный запах присущ людям с гангреной легкого, когда тяжелая пневмония сопровождается флорой вроде синегнойной палочки.

«Также запах есть, если тяжелый запущенный сахарный диабет: когда ситуация с тяжелым так называемым кетозом — запах кетозовых тел. Это перепутать ни с чем нельзя», — заявил Эдигер.

Кроме того, врач отметил, что запах являются одним из действенных критериев, который еще недавно использовали в качестве инструмента для диагноза. При этом медиков обучали базисным элементам запахов, благодаря чему они могли заподозрить определенные недуги у пациентов, сообщает «Вечерняя Москва».