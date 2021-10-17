Аэропорт в Орле не может принять рейс с патриархом Кириллом из-за плохих метеоусловий

Самолет патриарха Кирилла не может приземлиться в аэропорту Орла из-за сильного тумана, сообщил митрополит Орловский и Болховский Тихон (Доровских).

Патриарх Кирилл в городе Орел должен был провести обряд освящения местного храма Казанской иконы Божией Матери. Однако погодные условия нарушили планы.

«Мы ожидаем его, чтобы закончить чин Великого освящения и совершить священную литургию», — объяснил митрополит.

По его словам, прихожане и члены духовенства молятся за здоровье патриарха и его успешное приземление. Причиной инцидента мог стать сильный туман.

Ранее сообщалось, что воздушное судно, следовавшее из портового города Ла-Романы в Екатеринбург, не смогло приземлиться в аэропорту Кольцово из-за плохой погоды. Пилоты были вынуждены отправиться на запасной аэродром в Тюмень.