Остановка машин на «островках безопасности» может стать нарушением в России

Новый проект постановления правительства предполагает внесение поправок в Правила дорожного движения. Они касаются запрета остановки на «островках безопасности».

Авторы инициативы из Минтранса и МВД объяснили, что сейчас в таких местах размещают малые архитектурные формы или бетонные блоки. Это обеспечивает водителям видимость и предотвращает хаотичную парковку, однако ухудшает облик города и снижает безопасность движения по ночам и зимой.

Введение запрета на «островках безопасности» улучшит видимость и повысит безопасность движения на пересечениях и пешеходных переходах, приводит РИА Новости текст проекта.

Среди прочих изменений планируется ввести дорожные знаки, обозначающие места зарядки автомобилей, а также пешеходную разметку диагональных переходов.