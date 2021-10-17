Приговоренного к пожизненному сроку миллионера из США подключили к ИВЛ

Мультимиллионер из США Робер Дарст, приговоренный к пожизненному сроку за убийство близкой знакомой, подхватил коронавирус и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщает газета «Лос-Анджелес таймс» со ссылкой на адвоката Дика де Герина.

Напомним, 14 октября решением суда магната приговорили к пожизненному заключению. По словам его юриста, во время оглашения приговора подзащитный находился «в очень плохом состоянии».

«Он с трудом дышал и с трудом общался. Он выглядел хуже, чем я его когда-либо видел», — рассказал де Герин.

Во время судебного процесса Дарста поместили в одно из медучреждений, где он находился под надзором правоохранителей. Пока неясно, останется ли он в этом госпитале. Также неизвестно, когда магнат заразился коронавирусом.

Миллионера признали виновным в убийстве третьей степени. Дарст убил свою близкую подругу Сюзан Берман. Во время оглашения приговора мужчина не сказал ни слова, а его защита не настаивала на смягчении наказания.