Политолог Рар уверен в смене курса новой правящей коалиции Германии на США

Новая правящая коалиция Германии сменит свой курс на проамериканский, считает немецкий политолог Александр Рар. По его словам, больше остальных сейчас оглядывает на США партия «Зеленых».

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) начнет экономить средства на оборонной сфере, отметил Рар. Депутаты этой политсилы не намерены призывать к выходу ФРГ из НАТО, однако они выступают за вывоз американского ядерного оружия с территории страны, добавил эксперт.

«В Америке их немного боятся. В Америке предпочли бы, чтобы создали правительство «Зеленые» и свободные демократы», — уточнил Рар.

Он также подчеркнул, что «Зеленые» считают Соединенные Штаты единственной страной, которая может противостоять России и Китаю.

Ранее политолог Штефан Майстер заявил, что любой новый канцлер Германии будет вынужден поддержать запуск газопровода «Северный поток — 2». По мнению эксперта, останавливать проект уже поздно.