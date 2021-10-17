США неправильно изобразили флаг Украины во время призыва «вернуть» Крым

Американская миссия ОБСЕ опубликовала видео с неправильным начертанием флага Украины. В ролике содержался призыв к России «вернуть» Крым.

Украина уже не в первый раз попадает в скандал с флагом. Так, во время Евро-2020 польские журналисты спутали госсимвол Киев, сообщив, что украинская сборная выступает под флагом России.

Похожая ситуация произошла в Twitter. На этот раз в мире не смогли понять, как именно выглядит флаг Украины. Аккаунт миссии Соединенных Штатов при ОБСЕ опубликовал видеоролик с комментарием о принадлежности Крыма. Вашингтон сопроводил этот выпад роликом, где украинский флаг изобразили перевернутым.

«Мы не требуем расширения полномочий СММ (специальной мониторинговой миссии. — Прим. ред.); мы призываем Россию позволить Миссии выполнять свой мандат. Этот мандат позволяет СММ патрулировать всю территорию Украины», — отметили в США, указав на «принадлежность» полуострова Киеву.

Крым воссоединился с Россией в 2014 году. Жители полуострова приняли участие в референдуме, где обозначили свою волю. Киев продолжает считать регион своей территорией, однако в Москве уже не раз отмечали — крымский вопрос закрыт окончательно.