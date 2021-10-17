Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

США неправильно изобразили флаг Украины во время призыва «вернуть» Крым

США неправильно изобразили флаг Украины во время призыва «вернуть» Крым

Американская миссия ОБСЕ опубликовала видео с неправильным начертанием флага Украины. В ролике содержался призыв к России «вернуть» Крым.

Украина уже не в первый раз попадает в скандал с флагом. Так, во время Евро-2020 польские журналисты спутали госсимвол Киев, сообщив, что украинская сборная выступает под флагом России.

Похожая ситуация произошла в Twitter. На этот раз в мире не смогли понять, как именно выглядит флаг Украины. Аккаунт миссии Соединенных Штатов при ОБСЕ опубликовал видеоролик с комментарием о принадлежности Крыма. Вашингтон сопроводил этот выпад роликом, где украинский флаг изобразили перевернутым.

«Мы не требуем расширения полномочий СММ (специальной мониторинговой миссии. — Прим. ред.); мы призываем Россию позволить Миссии выполнять свой мандат. Этот мандат позволяет СММ патрулировать всю территорию Украины», — отметили в США, указав на «принадлежность» полуострова Киеву.

Крым воссоединился с Россией в 2014 году. Жители полуострова приняли участие в референдуме, где обозначили свою волю. Киев продолжает считать регион своей территорией, однако в Москве уже не раз отмечали — крымский вопрос закрыт окончательно.