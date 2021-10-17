Reuters: Кабо-Верде выдала США гражданина Венесуэлы из-за обвинения в отмывании денег

Руководство Кабо-Верде выдало американской стороне гражданина Венесуэлы колумбийского происхождения Алекса Сааба, который обвиняется США в отмывании 350 млн долларов в интересах венесуэльского правительства, сообщило агентство Reuters со ссылкой на национальное радио Cabo Verde.

По его данным, гражданин Венесуэлы экстрадирован из основного африканского государства в Соединенные Штаты. В марте текущего года Верховный суд Кабо-Верде постановил удовлетворить запрос со стороны американских властей, но последнее слово оставалось за правительством государства.

В аэропорту имени Амилкара Кабрала на острове Сал 12 июня прошлого года Сааб был арестован в рамках совместной операции властей Кабо-Верде и Интерпола. Уточняется, что они действовали на основании международного ордера на арест, выданного американской стороной. Гражданин Венесуэлы был задержан во время перелета на частном самолете в Иран.