Число случаев вторичного заражения коронавирусом в России увеличилось вдвое

Пациенты с COVID-19 стали заражать больше людей коронавирусной инфекцией. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Как утверждает медицинский специалист, ранее один пациент в среднем заражал от двух до трех человек. Сейчас же зараженные инфицируют до шести человек. По мнению врачей, это связано с особенностями штамма «Дельта».

«На прогнозируемый сезонный подъем заболеваемости COVID-19 наслоился дельта-штамм, который отличается большей заразностью», — передает слова Пшеничной РИА Новости.

Специалист подчеркнула, что для профилактики распространения коронавирусной инфекции необходимо соблюдать все установленные меры, а также пройти процедуру вакцинации. В России данная процедура проводится бесплатно с применением препаратов отечественного производства. К ним относятся «Спутник V», «КовиВак», «ЭпиВакКорона», а также однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт», разработанная в Центре имени Н.Ф. Гамалеи.