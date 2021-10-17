NYT: более 15 христианских миссионеров из США были похищены прямо из автобуса в Гаити

Банда неизвестных похитила 17 христианских миссионеров из США, а также членов их семей в Порт-о-Пренсе (Гаити). Происшествие случилось в субботу, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники в службах безопасности страны.

Журналисты сообщили, что миссионеров похитили прямо из автобуса, на котором они следовали в аэропорт города. В транспорт похищенные сели после посещения приюта в Порт-о-Пренсе.

Подробности инцидента пока остаются неясными. Поисками американских миссионеров заняты правоохранительные службы Гаити.

Журналисты NYT также отметили, что похищения в Гаити как богатых, так и бедных людей — явление, уже ставшее обыденностью. Страна долгие годы живет в состоянии разного рода политических потрясений. Однако даже чиновники, привыкшие к такому беспределу, были шокированы наглостью настолько большой группы иностранцев.