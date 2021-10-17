Пушков высмеял слова Кулебы о попытке «задавить» Россию в Гааге

Киев, по словам главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, задавит Москву во время судебного разбирательства в Гааге на фоне расследования инцидента в Керченском проливе. Такое заявление вызвало смех сенатора Алексея Пушкова.

Арбитражный суд Гааги проводил слушания с 11 по 16 октября. Решение пока еще не вынесено, но, по мнению Пушкова, украинской стороне в этом вопросе рассчитывать не на что.

«Забавно. Особенно в свете того, что в странах НАТО всем известно: именно Украина нарушила в Керченском проливе территориальные воды России. Поэтому в Альянсе уже давно замолчали на эту тему», — написал Пушков.

Российская пограничная служба в конце ноября 2018 года задержала три украинских судна, которые следовали из Одессы в Мариуполь. Корабли, принадлежащие Военно-морским силам (ВМС) Украины, без разрешения пересекли границу и вторглись в территориальные воды РФ.