Корабль с актрисой Пересильд и режиссером Шипенко вернулся с МКС на Землю

Российский киноэкипаж в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко, сопровождаемый космонавтом Олегом Новицким, успешно приземлился на корабле «Союз МС-18».

Расстыковка с Международной космической станцией произошла 17 октября в 4:14 по московскому времени. Спустя два часа корабль включил двигатели для торможения при сходе с орбиты. Приблизительно в 07:36 по Москве он успешно совершил посадку на территории Казахстана.

Пересильд и Шипенко снимали на МКС первый в мире фильм в космосе под названием «Вызов». Его сюжет расскажет о враче, которую вызвали на станцию, чтобы спасти космонавта.

Всего съемочная группа пробыла на станции 12 суток. Ожидавшие в зоне приземления специалисты помогут членам экипажа выбраться из капсулы, затем их осмотрят медики. Первая пресс-конференция актрисы и режиссера пройдет не раньше 19 октября.