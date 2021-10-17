Бездомные левые активисты покалечили 46 полицейских в центре Берлина

Минимум 46 правоохранителей пострадали в ходе операции по выселению левых активистов из сквота — незаконно занятого заброшенного жилого помещения. Столкновение произошло в центре Берлина, заявили в полиции.

Сотрудники правопорядка начали выселять левых активистов из сквота «Кепи» утром в пятницу. По приезде на место полицейские встретили яростное сопротивление — в стражей порядка полетели камни и бутылки. Активисты укрывались за высоким забором. Правоохранители были вынуждены применить против дебоширов перцовые баллончики.

«В результате проведения операции (по расселению. — Прим. ред.) пострадали 46 полицейских, двое из которых были вынуждены прекратить выполнение своих служебных обязанностей», — следует из заявления.

В операции задействовали примерно 3,5 тысячи немецких полицейских. Суммарно из сквота удалось выселить 38 бездомных. В связи с расселением «Кепи» вечером в пятницу на улицы немецкой столицы вышли пять тысяч агрессивно настроенных протестующих.