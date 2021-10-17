Восемь человек погибли при аварии автобуса с неисправными тормозами на юге Перу

Крупная авария произошла в южной части Перу, где столкнулись два автомобиля и автобус. В результате ДТП погибли по меньшей мере восемь человек, еще более 20 получили травмы разной степени тяжести.

Правоохранители склонны предполагать, что дорожно-транспортное происшествие случилось в результате неисправности тормозов автобуса. На месте аварии продолжают работать представители экстренных служб. Информацию привели в воскресенье в эфире радио RPP со ссылкой на полицию.

«Восемь человек погибли и более 20 пострадали в результате столкновения автобуса с двумя автомобилями», — следует из сообщения.

В числе пострадавших также есть дети возрастом до десяти лет. После ДТП всех людей оперативно доставили в местные медучреждения для оказания помощи. Прочих подробностей на данный момент не приводилось.