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МВД России предложило ограничить скорость автобусам без ремней безопасности

МВД России предложило ограничить скорость автобусам без ремней безопасности

Максимальную скорость междугородних автобусов хотят снизить, если они не оборудованы ремнями безопасности. Такие изменения предлагают в МВД и Минтрансе.

Поправки к правилам дорожного движения от 1993 года есть в проекте постановления Правительства России. В настоящий момент автобусам разрешается двигаться со скоростью не больше 90 километров час на всех дорогах, передает РИА Новости.

«Автобусам, в которых места для сидения пассажиров оборудованы ремнями безопасности, предназначенным для перевозки исключительно сидящих пассажиров — не более 90 километров в час, другим автобусам — не более 70 километров в час», — говорится в документе.

МВД и Минтранс решили дополнить список документов, которые должны быть у водителя. Теперь предлагается иметь при себе карту маршрута регулярных перевозок, договор фрахтования транспорта для перевозки граждан и багажа.