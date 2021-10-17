МВД России предложило ограничить скорость автобусам без ремней безопасности

Максимальную скорость междугородних автобусов хотят снизить, если они не оборудованы ремнями безопасности. Такие изменения предлагают в МВД и Минтрансе.

Поправки к правилам дорожного движения от 1993 года есть в проекте постановления Правительства России. В настоящий момент автобусам разрешается двигаться со скоростью не больше 90 километров час на всех дорогах, передает РИА Новости.

«Автобусам, в которых места для сидения пассажиров оборудованы ремнями безопасности, предназначенным для перевозки исключительно сидящих пассажиров — не более 90 километров в час, другим автобусам — не более 70 километров в час», — говорится в документе.

МВД и Минтранс решили дополнить список документов, которые должны быть у водителя. Теперь предлагается иметь при себе карту маршрута регулярных перевозок, договор фрахтования транспорта для перевозки граждан и багажа.