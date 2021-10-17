FT: Пентагон был в недоумении после запуска Китаем ракеты с ядерным зарядом

Китай с помощью ракеты-носителя испытал гиперзвуковой летательный аппарат (ГЛА), который может нести ядерное оружие. Маневр произошел в августе и серьезно впечатлил представителей разведсообщества США, пишет британская газета Financial Times.

Журналисты сообщили, что ГЛА во время учений преодолел низкоорбитальное пространство, но не долетел до цели, ударив в нескольких десятках километров от заданной точки. Несмотря на это, по мнению FT, американские генералы все равно были удивлены подобным развитием событий. Испытание ракеты с ядерным зарядом как нельзя лучше продемонстрировало весь прогресс китайских ученых в создании гиперзвукового оружия.

«Мы понятия не имеем, как они сделали это», — привело издание слова одного из военачальников США.

По информации источников Financial Times, в теории испытанная Китаем ракета может успешно пересекать даже Южный полюс. Это, в свою очередь, станет серьезным сигналом для американской системы ПРО, поскольку она ориентирована на парировании вероятных нападений с северной полярной стороны.