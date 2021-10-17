Business Insider: поле для гольфа Трампа навредило экосистеме песчаных дюн в Шотландии

«Часть чрезвычайно чувствительной экосистемы» песчаной дюны в Шотландии оказалась разрушена. Это произошло из-за строительства бывшим президентом США Дональдом Трампом поля для гольфа Trump International Golf Links, сообщило издание Business Insider.

Спортивный комплекс открыли в Абердиншире в 2012 году. Землю для него Трамп приобрел еще в 2006 году, чтобы создать «лучшее в мире поле для гольфа». Местные защитники природы попытались помешать планам бывшего американского лидера, но на сторону последнего встало правительство Шотландии.

Дональд Трамп заверял общественность, что экосистема песчаных дюн не пострадает, а даже улучшится. На деле же природе был нанесен серьезный урон. Американская компания Maxar сделала снимки с воздуха, которые демонстрируют нанесенный ущерб. Первые фотографии были сделаны еще до строительства в 2010 году, последние в апреле 2021 года.