Антиукраинский анекдот по мотивам визита Нуланд в Россию появился в Сети

Рабочую поездку замгоссекретаря США Виктории Нуланд в Москву превратили в анекдот. Автор шутки представил вымышленный диалог американского политика с российской делегацией насчет Украины.

Нуланд предлагает России купить Украину. Не увидев интереса со стороны собеседника, замгоссекретаря соглашается отдать страну бесплатно. Уговоры снова не срабатывают, тогда представитель США обещает «отцепиться» от газопровода «Северный поток — 2». Россия заметила, что это произойдет и без передачи Украины. Шутку опубликовал Telegram-канал «Логарифмический декремент».

«Нуланд: Ах так! Значит не видать вам гордой незалежной Украины, великодержавные шовинисты! Россия: (крестится) Да и слава богу!» — завершается анекдот.

Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов ранее назвал визит Виктории Нуланд в Москву сверкой часов. Замгоссекретаря подтвердила позицию Вашингтона, что «без особого статуса Донбасса в составе Украины существенный прогресс в урегулировании конфликта вряд ли возможен».