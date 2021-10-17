Авторы Baijiahao объяснили бездействие флота КНР во время провокации США в Японском море

Корабли китайского флота во время провокации со стороны американского эсминца в Японском море бездействовали, чтобы не навредить репутации России. Об этом пишет китайское издание Baijiahao.

Эсминец ВМС США класса «Арли Берк» Chafee пытался нарушить морские границы Российской Федерации в Японском море. Во время инцидента в акватории проходили совместные китайско-российские флотские учения. На перехват американского судна направился большой противолодочный корабль проекта 1155 Тихоокеанского флота России «Адмирал Трибуц», пишет «ПолитРоссия».

В то время, когда российский БПК направился на перехват Chafee, китайские корабли никак не помогли, что вызвало много вопросов в КНР. Авторы Baijiahao отмечают, что ВМФ Китая не вмешался в ситуацию по объективным причинам.

«Россия сама должна была изгнать американский корабль из своих вод, без участия китайских военных. Если Китай будет задействован в этой операции, все увидят слабость РФ и начнут думать, что она не может самостоятельно себя защитить», — заявили эксперты из КНР.

В рамках этого события помощь со стороны КНР для Российской Федерации могла нанести репутационный удар. По этой причине моряки Китая остались в стороне, когда российское судно в перехватывало эсминец ВМС США.