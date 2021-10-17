Владимир Минеев нокаутировал Магомеда Исмаилова и защитил пояс AMC Fight Nights

Россиянин Владимир Минеев отправил в нокаут соотечественника Магомеда Исмаилова и защитил титул чемпиона по версии AMC Fight Nights. Встреча проходила в Сочи.

Бой между спортсменами закончился в третьем раунде, после того как Минеев провел серию ударов в стойке. Россияне выступали в категории среднего веса (до 83,9 кг).

Прошедший поединок был реваншем, в 2018 году спортсмены уже выясняли отношения между собой и тогда их встреча завершилась ничьей. Между бойцами также неоднократно происходили стычки на различных мероприятиях.

Корреспондент ТАСС также сообщал, что экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов давал подсказки Магомеду Исмаилову в ходе боя с Владимиром Минеевым. Уточняется, что бывший обладатель чемпионского титула выкрикивал советы прямо из зала.