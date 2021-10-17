Белый дом обратится в Верховный суд для блокировки техасского закона об абортах

Администрация американского лидера Джо Байдена попросит Верховный суд приостановить закон штата Техас об абортах. Законоположение считается одним из самых жестких на территории Соединенных Штатов, следует из заявления представителя минюста Энтони Коули.

Ранее действие закона было заморожено по решению федерального суда, однако апелляционный суд позже возобновил законоположение. Именно из-за этого для разрешения подобного разбирательства решили прибегнуть к силе Верховного суда.

«Министерство юстиции намерено попросить Верховный суд отменить решение 5-го окружного суда об отмене приостановки законопроекта номер 8 сената Техаса», — говорится в документе.

На федеральном уровне на территории США аборты разрешены еще с 1973 года в соответствии с решением Верховного суда. Однако в наши дни некоторые штаты приняли законы, из-за которых аборты существенно ограничиваются или совсем запрещаются.