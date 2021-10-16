Разногласия в Демократической партии США могут оставить американцев без жилья

Попытки сенаторов согласовать размер бюджета для развития программ доступного жилья в США могут привести к тому, что граждане страны и вовсе останутся без крыши над головой.

Основные разногласия вызывает объем средств для реализации программы. Сторонники расширения бюджета считают, что даже самое малое урезание статей расхода грозит уничтожением всех достижений в вопросе американской бедности. Кроме того, по их мнению, большая сумма будет направлена на поддержку среднего класса, а не на решение проблем с отсутствием жилья у многих американцев, передает Федеральное агентство новостей.

«Улучшение медицинского обслуживания или расширение доступа к образованию мало что дает для семей, которые спят в машине или под мостом, или для миллионов людей, находящихся на грани (такой ситуации)», — считает президент Национальной коалиции домохозяйств с низкими доходами Диана Йентел.

Прогрессисты, считающие, что бюджет необходимо урезать, в свою очередь гарантируют решение проблемы с бедностью. Однако все их доводы не способны убедить центристов. При этом обе стороны забывают, что запланированная жилищная программа не способна удовлетворить спрос всех американцев, а это влечет откладывание решения проблемы с бездомными гражданами в дальний угол. Доказывает это и тот факт, что власти многих округов уже не могут удовлетворить запросы населения на жилье, поэтому прием заявок закрыт.