Место гибели российских туристов в Албании показали на видео

Четверо туристов были найдены мертвыми в сауне на территории отеля в Албании. Портал Euronews Albania опубликовал видео с места трагедии.

Полиция обнаружила тела россиян в минувшую пятницу в отеле Gloria, расположенном в поселке Керрет округа Кавая. Сотрудники гостиницы уточнили, что туристы приехали к ним примерно за час до трагедии.

Согласно информации местных СМИ, погибших связывали родственные связи. В Albanian Daily News уточнили, что тела принадлежат 58-летней Наталье Б., 60-летнему Сергею Б., 37-летнему Никите Б. и 31-летней Екатерине Б.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства и детали произошедшего. За расследованием следит консульский отдел российского посольства в Албании.