СК возбудил уголовное дело по двум статьям в отношении пациента якутского наркодиспансера

Пациента наркологической клиники в Якутске, набросившегося с ножом на соседей по палате, обвиняют в убийстве и покушении на жизни двух и более лиц. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Дебошир находился в тяжелом психическом состоянии. Он схватился за нож и напал на пятерых человек, после чего ударил себя в живот.

«Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Якутска 1974 года рождения по двум статьям УК РФ — убийство и покушение на убийство», — говорится в сообщении.

Действия мужчины привели к гибели одного пациента. Еще четверо находятся в больнице с колото-резаными ранениями. Сотрудники правоохранительных органов задержали дебошира, ведется следствие.