Германовед Камкин назвал немецкую партию «Зеленые» сложным партнером для России

Немецкая партия «Зеленые» будет сложным партнером для России после формирования нового Правительства ФРГ. Об этом заявил германовед, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Александр Камкин.

Как сообщала канцлер республики Ангела Меркель, кабинет министров сформирует коалиция Социал-демократической партии Германии, либеральной Свободной демократической партии и «Зеленых». По словам Камкина, действия последних могут повлиять на отношение Берлина к Москве.

«Однако коалиция предполагает, в том числе, и компромисс партийных позиций по многим вопросам. Думаю, более радикальные положения «зеленых» и демократов будут сглажены», — приводит слова германоведа «ПолитЭксперт».

Парламентские выборы прошли в Германии 26 сентября. Стране предстоит формирование нового правительства и выбор преемника Меркель, которая намерена уйти из политики после окончания срока.