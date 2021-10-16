Американский политолог Батлер усомнился в словах генсека НАТО о «внешней угрозе»

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пытается перехитрить весь мир своими заявлениями о России. Об этом заявил политолог и аналитик из США Фил Батлер.

Эксперт в статье для портала New Eastern Outlook отметил, что глава Североатлантического альянса несколько лет назад высказался о расширении НАТО. По словам политика, вступление в НАТО стран, которые являются соседями России, не является провокацией. Кроме того, это якобы не несет никакой угрозы для Москвы, пишет «ПолитРоссия».

«Генсек НАТО либо тупица, либо считает таковыми нас всех. Его комментарии по поводу обеспокоенности Москвы милитаристским маршем НАТО на восток доказывают или одно, или другое утверждение, или оба вместе», — написал автор.

Аналитик также сделал неожиданное заявление о намерениях Столтенберга расширить НАТО. Политик называет вступление стран в Альянс «демократическим выбором», однако это не соответствует действительности. Блок не предоставляет государствам другого выбора.

«НАТО сеет страх и ненависть, а затем втискивает многонациональные полицейские силы в каждую страну, которая присоединяется в Альянсу», — заметил американский политолог.

Батлер добавил, что представители блока настаивают на расширении, ссылаясь на некую «внешнюю угрозу». Однако это не соответствует действительности. По этой причине не стоит удивляться тому, что Россия выражает обеспокоенность на фоне действий Альянса.

Ранее Йенс Столтенберг заявил, что развитие Китая якобы угрожает НАТО. По его словам, КНР наращивает экономику и тесно сотрудничает с Россией.