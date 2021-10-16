Украинский политик Ясько: Саакашвили нуждается в госпитализации

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили отказывается прекращать голодовку. Ему необходима госпитализация, заявила депутат Верховной рады Елизавета Ясько.

Украинский политик отметила, что задержанный в тюрьме Рустави Саакашвили нуждается в медицинской помощи. Его состояние становится критическим. Тема возвращения Саакашвили на Украину в настоящий момент очень актуальна, считает девушка экс-лидера Грузии. Это зависит от властей страны.

«Состояние физическое у него плохое, потому что человек голодает уже третью неделю», — подчеркнула Ясько в эфире украинского телевидения.

Михаила Саакашвили задержали первого октября. Сейчас он находится в тюрьме грузинского города Рустави. На территорию страны бывший президент проник незаконным путем.