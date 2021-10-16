Ученые из Эссексксого университета нашли связь между чтением новостей и настроением

Чтение плохих новостей способно оказать негативное влияние на настроение человека. Такой вывод на основании ряда проведенных исследований сделали ученые из Эссекского университета. По итогам работы они написали статью, которую позже опубликовали в Plos One.

Исследователи провели эксперимент, для участия в котором привлекли три группы добровольцев. Одна из них регулярно читала ленту в Twitter. Другой предложили смотреть новостные ролики на YouTube. Участники последней не читали новостные материалы в принципе.

В конечном итоге оказалось, что участники тех групп, которые постоянно следили за информационной повесткой, больше других были подавленными и расстроенными. При этом члены контрольной группы сохранили нормальное настроение.

Проведенный эксперимент продемонстрировал, что людям хватило всего двух минут изучения новостей для того, чтобы их состояние ухудшилось. Таким образом ученые пришли к выводу, что соцсети негативно влияют на психику человека.