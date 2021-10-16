Российское посольство анонсировало визит дипломата Вершинина в Сирию

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Вершинин прибудет 16 октября в Дамаск.

Об этом сообщило российское посольство в сирийской столице, передает РИА Новости. В ходе рабочего визита дипломат проведет встречи с высокопоставленными государственными деятелями.

«Визит Сергея Вершинина в Дамаск продлится в течение двух дней. В ходе визита он встретится с рядом высокопоставленных сирийских государственных деятелей», — говорится в сообщении.

В сентябре президент Сирии Башар Асад посещал Москву. Глава государства обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию в Афганистане, а также товарооборот между САР и РФ.