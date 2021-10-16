Качиньский: Польша намерена «радикально» нарастить военную мощь

Польские власти намерены «радикально» нарастить военную мощь республики. По словам главы правящей партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского, речь идет об увеличении численности армии, парка военной техники и оружия.

«Мы должны сильно укрепиться в военном отношении. <…> Я говорю о радикальном усилении всей армии. Это означает очень далеко идущие изменения», — заявил он в эфире радиостанции RMF FM.

По словам польского политика, в ближайшее время партия намерена направить соответствующие предложения в нижнюю палату парламента (сейм), после чего их рассмотрит сенат.

wikipedia.org / Piotr Drabik

Власти Польши уже неоднократно сообщали об увеличении численного состава армии и о закупках нового вооружения. К примеру, в июле Ярослав Качиньский заявил о том, что Варшава намерена приобрести у США 250 сверхсовременных танков Abrams за более чем $6 млрд.

Это, по его словам, позволит сформировать в стране четыре дополнительных батальона. Первая партия боевых машин должна поступить на вооружение польской армии в следующем году.